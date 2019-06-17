Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора намерен выяснить причины диарейных заболеваний в Африке. Госзакупка с таким описанием размещена на соответствующем интернет-портале, выяснил News.ru. Институт при Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека намерен провести сбор биологического материала для научно-исследовательских работ «Изучение диарейных заболеваний в Гвинейской Республике». Расходы на это составят 500 тыс. рублей.

Предполагается, что соответствующий контракт будет заключён до конца года, уже поданы две заявки, в настоящее время идёт работа комиссии.

Ранее Роспотребнадзор сотрудничал с Гвинеей в области эпидемиологии, профилактики и мониторинга вирусных инфекций после ликвидации вспышки лихорадки Эбола в 2014–2016 годах. Также российское ведомство занималось в этой африканской республике апробацией тест-систем от лихорадок и провело районирование территории страны по природно-очаговым инфекциям (Эбола, Ласса, жёлтая лихорадка, малярия, лихорадка Западного Нила и др.). Также идёт помощь в борьбе с болезнями и опасными вирусами.

Guido Meisenheimer/dpa/Global Look Press

Исполнителю предстоит соблюсти ряд условий. В частности, при сборе материала в Африке он должен взаимодействовать с вирусологами из Санкт-Петербурга 24 часа в сутки. Кроме того, придётся сформировать рекомендации по сбору, хранению и транспортировке проб в специальных контейнерах, учитывая правила Гвинеи. Причём работу предстоит сделать в короткие сроки.

Период сбора биологического материала в Гвинейской Республике — не менее 14 календарных дней, — сказано в документе.

Специалистам будут необходимы как минимум два местных переводчика (с французского на русский и обратно) в Гвинее на время пребывания.

При заборе биологического материала должны быть обеспечены правильная подготовка представителей населения Гвинейской Республики и соблюдение правил безопасности и стерильности сбора биологического материала, — говорится в инструкции.

После сбора биоматериал поступит в лабораторию Роспотребнадзора госпиталя CREMS в городе Киндия. Два года назад там открылся Российско-Гвинейский исследовательский центр эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней. Там же в 1977–1992 годах функционировала Советско-Гвинейская вирусологическая и микробиологическая лаборатория. Сегодня в этом городе местные и российские специалисты исследуют особенности распространения инфекций, опасных не только для этой страны, но и для всего мира.