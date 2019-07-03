Роспотребнадзор составил список российских городов и регионов с наиболее высоким уровнем заболеваемости ВИЧ. По данным ведомства, в некоторых районах Урала число заражённых превысило среднероссийские показатели в два-четыре раза.
С 2017 года количество регионов с эпидемией ВИЧ в России возросло более чем на 40%. 70% больных в 2018 году — экономически активные люди в возрасте от 30 до 50 лет.
Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Североуральске, Кировграде, Верхнем Уфалее и Березниках, сообщает
Ранее News.ru писал, что Роспотребнадзор впервые за 14 лет зафиксировал снижение количества новых случаев заражения ВИЧ в России. В прошлом году их выявлено на 2,2% меньше, чем в 2017-м.