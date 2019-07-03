https://static.news.ru/photo/f9a2d63c-9d63-11e9-b0a5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Роспотребнадзор составил список российских городов и регионов с наиболее высоким уровнем заболеваемости ВИЧ. По данным ведомства, в некоторых районах Урала число заражённых превысило среднероссийские показатели в два-четыре раза.

С 2017 года количество регионов с эпидемией ВИЧ в России возросло более чем на 40%. 70% больных в 2018 году — экономически активные люди в возрасте от 30 до 50 лет.

Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Североуральске, Кировграде, Верхнем Уфалее и Березниках, сообщает URA.ru .

Ранее News.ru писал, что Роспотребнадзор впервые за 14 лет зафиксировал снижение количества новых случаев заражения ВИЧ в России. В прошлом году их выявлено на 2,2% меньше, чем в 2017-м.