https://static.news.ru/photo/69d51032-ad68-11e9-9aea-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

Роскачество планирует оценить детскую питьевую воду более чем по ста показателям качества и безопасности. Отдельное исследование будет направлено на выявление фальсификата в этом сегменте.

Эксперты изучат микробиологическую безопасность воды, наличие вредных примесей, нитритов и искусственных консервантов, — говорится в сообщении организации .

По словам заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой, в детской воде не должно содержаться углекислого газа в качестве консерванта и тяжёлых металлов, например, серебра, которые используются для минерализации обычной питьевой воды. Кроме того, в ней должен быть существенно ниже уровень минерализации.

Как писал News.ru, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что более 25% от всей продаваемой в России питьевой воды — фальсификат. А в некоторых регионах эта цифра доходит до 80%. Решить эту проблему, по его мнению, сможет маркировка воды.