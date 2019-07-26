https://static.news.ru/photo/ef5921a8-af84-11e9-bda2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Эксперты Роскачества рассказали, как отличить лесной шампиньон от поганки, какими съедобными грибами можно отравиться и что срезать грибы — так же неправильно, как и вырывать их.

И неядовитыми грибами есть вероятность отравиться. Гниющие грибы не полезнее гниющего мяса, — сообщил миколог, ведущий специалист биофака МГУ Максим Дьяков.

Специалисты не рекомендуют собирать старые, дряблые, червивые и плесневелые грибы. А также напоминают: если не уверен в признаках съедобности гриба, лучше оставить его на поляне.

У многих съедобных грибов есть ядовитые двойники. Так, например, у лесных шампиньонов пластинки под шляпкой в молодости розовые, а потом они темнеют, а у бледной поганки они всегда белые. А смертельно ядовитая галерина окаймлённая очень похожа на летний опёнок — у неё есть такой же поясок на ножке под шляпкой, поэтому от сбора летних опят лучше вообще воздержаться.

Как утверждают эксперты Роскачества, и срезать, и выдёргивать грибы — одинаково неправильно. На срез может попасть инфекция, а во втором случае разрушается грибница. Поэтому лучше всего грибы выкручивать.

Как писал News.ru, специалисты МЧС рекомендуют срезать только грибы без «бахромы» на ножке и не собирать слишком старые или молодые грибы. Кроме того, спасатели напомнили, что не следует выходить «на охоту» около автотрасс или промышленных объектов. А вот народные приметы, такие как серебряная ложка, чернеющая при варке с грибами, не работают. МЧС предупреждает, что при первых признаках отравления грибами — тошноте, учащённом сердцебиении, диарее или расширении зрачков — нужно обратиться к медикам незамедлительно.