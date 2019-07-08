https://static.news.ru/photo/ae19c7fa-60a7-11e9-9676-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Caroline Seidel/dpa/Global Look Press

Специалисты из Испанского национального центра исследования выявили формулу продолжительности жизни.

Согласно проведённому исследованию, существование особи зависит главным образом от скорости укорачивания теломер, защищающих хромосомы от повреждений во время деления.

Как пишет EurekAlert!, благодаря этому открытию учёные вывели формулу, с помощью которой можно определить продолжительность жизни той или иной особи.

В ходе эксперимента сравнивались теломеры людей, а также слонов, дельфинов, мышей, коз, чаек и других представителей фауны. Оказалось, что быстрое укорачивание концов хромосом, а не их длина значительно сокращает средний срок жизни.

Для сравнения: теломеры человека теряют 70 пар оснований в год, а теломеры мышей — 7 тысяч пар оснований. При этом мыши, имея гораздо более длинные теломеры, чем у человека, живут не более двух лет.

Ранее News.ru писал о том, что доступность здравоохранения позволяет горожанам жить на несколько лет дольше селян. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Она привела данные за 2018 год, согласно которым продолжительность жизни горожан почти на два года больше.