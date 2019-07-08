Специалисты из Испанского национального центра исследования выявили формулу продолжительности жизни.
Согласно проведённому исследованию, существование особи зависит главным образом от скорости укорачивания теломер, защищающих хромосомы от повреждений во время деления.
Как
В ходе эксперимента сравнивались теломеры людей, а также слонов, дельфинов, мышей, коз, чаек и других представителей фауны. Оказалось, что быстрое укорачивание концов хромосом, а не их длина значительно сокращает средний срок жизни.
Для сравнения: теломеры человека теряют 70 пар оснований в год, а теломеры мышей — 7 тысяч пар оснований. При этом мыши, имея гораздо более длинные теломеры, чем у человека, живут не более двух лет.
Ранее News.ru писал о том, что доступность здравоохранения позволяет горожанам жить на несколько лет дольше селян. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Она привела данные за 2018 год, согласно которым продолжительность жизни горожан почти на два года больше.