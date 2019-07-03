https://static.news.ru/photo/ebba515c-9d5a-11e9-81c6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Marijan Murat/Global Look Press

Минздрав РФ проанализировал статистику смертности женщин трудоспособного возраста и выяснил, что причиной смерти каждой четвёртой из них стали онкологические заболевания.

Болезни сердечно-сосудистой системы, в том числе инфаркты и инсульты, унесли жизни 22,9%, а внешние факторы стали причиной смерти 19,2% россиянок.

Показатели смертности женщин снизились на 6,9% по сравнению с 2016 годом, причём в Ингушетии, Дагестане и Чечне этот коэффициент ниже, а в Туве, на Чукотке и в Кемеровской области — выше, передаёт « Царьград ».

Ранее News.ru писал, что рассеянный склероз может привести к развитию у человека онкологического заболевания. К такому выводу пришли норвежские учёные.