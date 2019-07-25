Около 80% людей на земле приобретают вирус папилломы человека (ВПЧ) в течение жизни. Основной путь заражения — половой. ВПЧ является одной из причин онкологических заболеваний репродуктивной системы и других органов у женщин и мужчин. В частности, вирус провоцирует рак шейки матки. Каждый день от этого заболевания в мире умирает около 150 женщин, в России — 17 женщин.

Канадские учёные провели анализ результатов вакцинации против ВПЧ по всему миру. Эксперты пришли к выводу, что привитые женщины реже заражаются ВПЧ и болеют дисплазией шейки матки, которая является предраковым заболеванием. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале Lancet .

Североамериканские эксперты проанализировали данные 65 исследований из 14 стран, проведённых в период с 2014 по 2018 год и охвативших в общей сложности 60 млн человек. Сравнивая распространённость вируса до массовой вакцинации и через 5–8 лет после, учёные пришли к выводу: прививка действительно помогает предотвратить заражение ВПЧ.

Число заражённых онкогенными типами ВПЧ (16 и 18), существенно снизилось — на 83% у девочек в возрасте 13–19 лет и на 66% у девушек в возрасте 20–24 лет. Также у привитых женщин обнаружено снижение случаев дисплазии шейки матки (или эрозии). У девочек 15–19 лет зарегистрировано вполовину меньше таких диагнозов, у женщин 20–24 лет количество подобных случаев сократилось на 31%.

Президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов, комментируя исследование, пояснил, что ВПЧ является действительно серьёзной проблемой и в большинстве случаев именно он вызывает дисплазию шейки матки, которая считается предраковым заболеванием. Вот только далеко не всегда это заболевание переходит в рак.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Эта болезнь имеет три формы: лёгкая, средней тяжести и тяжёлая. Последняя переходит в рак только в 10% случаев. Первые две — и того меньше. Кроме того, это заболевание в 80% случаев проходит самостоятельно в течение 2–3 месяцев. Лечить эрозию нужно тогда, когда иммунитет не справляется. Владимир Серов президент Российского общества акушеров-гинекологов

Поэтому делать глобальные выводы, анализируя показатели здоровья девочек, привитых 10 лет назад, не совсем корректно. В молодом возрасте рак шейки матки возникает крайне редко. Это заболевание чаще встречается у женщин после менопаузы. Глобальное исследование, по мнению гинеколога, необходимо продолжать не одно десятилетие.

По данным Минздрава, за последние 24 года от рака шейки матки стало умирать на 33% женщин меньше в течение первого года с момента постановки диагноза. Такая положительная динамика во многом связана и с совершенствованием технологий лечения, и с повышением выявляемости болезни.

Саму же болезнь стали находить чаще. Так, за последние 10 лет рост заболеваемости составил 25%. При этом за аналогичный период в европейских странах заболеваемость раком шейки матки сократилась на 25%, об этом сообщила News.ru Вера Прилепская, заместитель директора по научной работе, заведующая научно-поликлиническим отделением НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова.

В России рак шейки матки выходит на первое место как причина смерти от онкологических заболеваний среди женщин до 45 лет. В 35–45% случаев рак шейки матки впервые диагностируется уже на третьей-четвёртой стадиях. Около половины женщин, которым был поставлен такой диагноз, умирают. Вера Прилепская заместитель директора по научной работе, заведующая научно-поликлиническим отделением НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова

Юрий Смитюк/ТАСС

Чтобы российские женщины перестали массово заражаться ВПЧ и умирать от рака шейки матки, необходимо включить вакцину против вируса в национальный календарь профилактических прививок. Об этом заявила главный внештатный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России Елена Уварова. Вакцинацию девочек необходимо проводить до сексуального дебюта, а значит, в подростковом возрасте — 11–12 лет. Пока же в нашей стране вакцинация против ВПЧ реализуется только в отдельных регионах и охватывает лишь незначительный процент от целевой группы.