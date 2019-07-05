Роспотребнадзор подготовил проект документа, посвящённого вакцинации против гриппа осенью 2019 года.
В нём отмечается, что ведомство будет содействовать органам исполнительной власти в проведении иммунизации сотрудников зоопарков, которые контактируют с птицами, работников птицеводств, а также граждан, разводящих домашнюю птицу для продажи.
В проекте указано, что профилактическими прививками от гриппа должно быть охвачено не менее 45% от численности населения регионов. Охват иммунизацией лиц из группы риска обязан составлять не менее 75%, сообщает
Ранее News.ru писал о том, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила разработать календарь прививок для пожилых людей. Цель инициативы — обеспечить рост средней продолжительности жизни в России.