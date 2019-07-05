https://static.news.ru/photo/56d43fb0-9f32-11e9-b1b8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН"Москва"

Роспотребнадзор подготовил проект документа, посвящённого вакцинации против гриппа осенью 2019 года.

В нём отмечается, что ведомство будет содействовать органам исполнительной власти в проведении иммунизации сотрудников зоопарков, которые контактируют с птицами, работников птицеводств, а также граждан, разводящих домашнюю птицу для продажи.

В проекте указано, что профилактическими прививками от гриппа должно быть охвачено не менее 45% от численности населения регионов. Охват иммунизацией лиц из группы риска обязан составлять не менее 75%, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал о том, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила разработать календарь прививок для пожилых людей. Цель инициативы — обеспечить рост средней продолжительности жизни в России.