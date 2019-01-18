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Алкоголь сгубил тысячи россиян в новогодние праздники

Александр Авилов/АГН "Москва"

здоровье [ версия для печати ]
Сердце многих не выдерживает обильных возлияний

За прошедшие новогодние праздники около 12 тыс. россиян умерло от последствий приема алкогольных напитков. Из них — 78% мужчин и 22% женщин. Данные охватывают временной период с 1 по 12 января. Эти данные озвучил руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

«Статистика получена на основе анализа открытых статистических данных семи разных государственных учреждений, в том числе Минздрава и Росстата», — объяснил он.

Хамзаев добавляет: в день в России умирает около 6 тыс. человек по разным причинам. В новогодние праздники же страна лишается около 8 тыс. своих граждан ежедневно.

По данным «Трезвой России», за последние 7 лет число умерших от алкоголя растёт год от года в среднем на 17%. Многие из них травятся контрафактным алкоголем, доля которого на российском рынке составляет около 40%.

Во время новогодних праздников часто умирают знаменитости. Так, в этом году в результате последствий чрезмерного потребления алкоголя скончался российский певец и композитор Крис Кельми. Врачи рассказали: сердце пожилого певца просто не выдержало многодневного запоя.

Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Также 1 января этого года скончался актёр Владимир Дыховичный. Ему было всего 30 лет. Причиной гибели Дыховичного стали наркотики в сочетании с алкоголем.

Врач скорой помощи Сергей Захаревич подтверждает: в новогодние праздники от последствий приема алкоголя умирает больше людей, чем в обычные дни. Чаще всего люди сильно превышают дозу или травятся некачественными напитками. Часть погибает от травм, спровоцированных пьянством.

«В эти праздники был случай: девушка, 32 года. Начала пить еще 29 декабря, где-то числа 11-го мы забрали уже её труп. Злоупотребляла она водкой. Начала с качественных напитков, закончила некачественными. Причина смерти: сердечная недостаточность, спровоцированная приемом спиртного», — рассказал Сергей Захаревич.

Он отметил, что многодневный запой всегда влияет на сердце. Провоцирует тахикардию и стенокардию. Сердце быстро изнашивается, значительно сокращается срок жизни. 


#пиво #смерть #здоровье #алкоголь #вино #водка #пьянство #спирт
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