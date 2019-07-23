Президент России Владимир Путин дал поручение правительству разработать и утвердить стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года.
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Первоочередной задачей стратегии должно стать обеспечение населения иммунобиологическими лекарственными препаратами, указано в перечне поручений президента.
Одним из важных пунктов поручения также является организация на базе отечественных предприятий полного цикла производства вакцин для прививок.
Ранее News.ru писал о том, что главный санитарный врач России и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова выступила с идеей создания календаря прививок для граждан старшего возраста. Цель инициативы — обеспечить рост средней продолжительности жизни.