https://static.news.ru/photo/721be6bc-ad4f-11e9-8d96-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству разработать и утвердить стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года.

Документ должен быть разработан и утверждён до 1 декабря 2019 года, сообщается на сайте главы государства.

Первоочередной задачей стратегии должно стать обеспечение населения иммунобиологическими лекарственными препаратами, указано в перечне поручений президента.

Одним из важных пунктов поручения также является организация на базе отечественных предприятий полного цикла производства вакцин для прививок.

Ранее News.ru писал о том, что главный санитарный врач России и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова выступила с идеей создания календаря прививок для граждан старшего возраста. Цель инициативы — обеспечить рост средней продолжительности жизни.