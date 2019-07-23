Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству разработать и утвердить стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года. 

Документ должен быть разработан и утверждён до 1 декабря 2019 года, сообщается на сайте главы государства. 

Первоочередной задачей стратегии должно стать обеспечение населения иммунобиологическими лекарственными препаратами, указано в перечне поручений президента.

Одним из важных пунктов поручения также является организация на базе отечественных предприятий полного цикла производства вакцин для прививок.

Ранее News.ru писал о том, что главный санитарный врач России и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова выступила с идеей создания календаря прививок для граждан старшего возраста. Цель инициативы — обеспечить рост средней продолжительности жизни. 

 

 

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