https://static.news.ru/photo/7e2b81c0-b2c1-11e9-8502-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко поручил добиться эффективной и доступной диспансеризации в регионе.

Последите, чтобы эта диспансеризация, о которой вы сказали, которая, безусловно, нужна, чтобы она была реальной, чтобы людей не гоняли за тридевять земель на эту диспансеризацию, потому что не поедут просто и всё, — цитирует ТАСС главу государства.

По его словам, на Сахалине для этого нужно использовать мобильные медицинские комплексы в местах, где нет возможности провести полноценное и комплексное обследование, а также рассмотреть возможность строительства медицинских учреждений.

Врио губернатора рассказал президенту, что продолжительность жизни на Сахалине остаётся на уровне ниже общероссийского. Часто это связано с поздней диагностикой заболеваний, не всегда высокой квалификацией медперсонала, проблемами с укомплектованностью кадрами.

Ранее News.ru писал, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации провести диспансеризацию взрослого населения. Медицинские осмотры должны быть осуществлены в 2019-м и 2020 годах. Контроль за проведением диспансеризации возложен на Росздравнадзор, федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования. Ряду других ведомств поручено провести информационную кампанию.