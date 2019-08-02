https://static.news.ru/photo/303779d0-b530-11e9-bda2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Meike Engels/imageBROKER.com/Global Look Press

Количество пациентов психоневрологических диспансеров за последние пятнадцать лет сократилось более чем в два раза. Такие данные приведены в статистическом сборнике Минздрава.

Если в 1995 году таковых было 137 тысяч человек, то сейчас их число сократилось до 59 тысяч. По мнению заместителя главврача Санкт-Петербургской горбольницы имени Кащенко Андрея Отмахова, это может быть связано с ростом качества лекарств, которые применяются в психиатрии. Улучшение медикаментозной базы позволило перевести часть пациентов на амбулаторное лечение, передаёт « Интерфакс ».

Таким образом, общее количество подверженных психическим заболеваниям кардинально не изменилось. Об этом косвенно свидетельствуют другие данные статистического сборника: больных, которые обращаются в только лишь за консультацией, стало больше — их количество увеличилось с 351 тысячи до 379 тысяч. Отмахов связывает это с тем, что «люди стали меньше бояться психиатров».

Вместе с тем, подчеркнул он, можно говорить о снижении тяжести протекающих заболеваний, о чём свидетельствует сокращение пациентов стационара. Дело в том, что у такого человека должно быть хроническое затяжное психическое расстройство с тяжёлыми и частыми обострениями. Многие под эту категорию не подпадают, уточнил он.

Ранее News.ru писал, что повышенная самокритика, чувство вины и, как следствие, депрессия становятся одними из наиболее частых состояний, с которыми люди обращаются к психологам. Однако специалисты предупреждают: затяжная фаза этих состояний может привести к тому, что в какой-то момент психолога сменит психиатр.