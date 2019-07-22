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Новая отечественная вакцина от гриппа «Ульрикс Квадри», в которую входят четыре актуальных штамма вирусов вместо трёх, поступит в продажу в августе. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

Совместное предприятие «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» и Marathon Group – завод «Форт» – начинает производство четырёхвалентной вакцины от гриппа «Ультрикс Квадри». Инновационный препарат для иммунизации взрослых успешно прошёл регистрацию в Минздраве России. Новинка поступит в продажу в августе, – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что препарат соответствует всем рекомендациям ВОЗ и мировым трендам в области фармацевтики. Она не содержит консервантов, адъювантов и иммуномодуляторов. В «Ростехе» подчеркнули, что четырёхвалентные вакцины эффективнее защищают от инфекции, исключают риски, связанные с Викторианской и Ямагатской линиями вирусов гриппа группы В.

Это первая подобная вакцина против гриппа отечественного производства. В дальнейшем планируется выпуск 50 млн доз в год для реализации как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.

Ранее News.ru писал, что в сентябре 2019 года планируется привить от гриппа сотрудников российских зоопарков и птицеферм.