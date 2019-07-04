https://static.news.ru/photo/7596c4e8-9e62-11e9-acc2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Медики посоветовали владельцам кошек отказаться от привычки спать с питомцем в одной постели, так как такое проявление любви чревато серьёзными осложнениями для здоровья.

Чаще всего кошки являются переносчиками глистных инвазий, стригущего лишая, хламидиоза, токсоплазмоза, сальмонеллёза, туберкулёза, туляремии. Поэтому при общении с кошкой необходимо соблюдать дистанцию, спать с ней нельзя ни в коем случае, — заявил « Аргументам и фактам » доктор Сергей Агапкин.

По его словам, кошки также являются носителями внутриклеточного паразита Toxoplasma gondii, который представляет опасность для людей со слабым иммунитетом. Ученые считают, что паразит может даже повысить риск развития шизофрении на 50%.

Ранее News.ru сообщал, что пожилым людям, решившим завести собаку, не следует выбирать питомцев из числа представителей крупных пород, поскольку они требуют серьёзных физических нагрузок при уходе.