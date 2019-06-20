Владимир Путин в ходе прямой линии объявил, что три главные проблемы в российском здравоохранении — это доступ к первичной медицинской помощи, дефицит специалистов и лекарственное обеспечение. Вопросы, касающиеся здравоохранения, поступили к президенту одними из первых.

Первая проблема особенно актуальна для деревень и сёл. Президент отметил: количество фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в некоторых регионах сократилось на 2%. Путин объявил, что ФАПы должны быть поддержаны государством. В ближайшее время планируется строительство 390 новых объектов и капремонт 1200 существующих пунктов.

Для повышения доступности медицинской помощи на селе также нужно развивать мобильную медицинскую помощь. Уже созданы 3,8 тысячи бригад, и в ближайшие три года планируется запустить работу ещё примерно 1,2 тысячи таких бригад.

В ходе прямой линии показали ФАП поселка Маук Каслинского района Челябинской области. Новый пункт открылся здесь в феврале этого года. До этого он не работал три года: сначала не было денег на ремонт, затем — специалистов.

Вторая проблема актуальна до сих пор. Работать в ФАПе просто некому. Фельдшер и медсестра трудятся на полставки. Это приводит к очередям, особенно в холодное время. Также в Мауке недавно появилось стоматологическое кресло. Но стоматолог сюда приезжает раз в месяц. Желающих много, и попасть к врачу непросто.

Фельдшер ФАПа Светлана считает, что нужно привлекать к работе молодых специалистов. Но мешает отсутствие благоустроенного жилья. Не согласны городские врачи жить без удобств и мыться в бане.

Жильём должны заниматься региональные и местные власти. Мы много раз об этом говорили. И они должны предусмотреть деньги в своих бюджетах на эти цели, иначе, конечно, люди будут уезжать

Владимир Путин

президент России

News.ru попросил прокомментировать ситуацию с ФАПами главврача одной из районных больниц Рязанской области Александра. Он поговорил с нашим корреспондентом, но просил не называть фамилию.

Сельский врач во время оказания медицинской помощи на дому в Муромцевском районе Сельский врач во время оказания медицинской помощи на дому в Муромцевском районеДмитрий Феоктистов/ТАСС

Можно открыть и отремонтировать сколько угодно ФАПов, но всё упирается в нехватку кадров, согласен врач с коллегой из Маука. Также есть большая вероятность, что в мобильных медицинских бригадах работать будет просто некому. Чтобы решить кадровую проблему, существуют как минимум два пути.

Я думаю нужно увеличить финансирование в рамках программы «Земский фельдшер». Давать специалистам, которые приезжают на село не 500 тысяч рублей, а хотя бы миллион. Чтобы в деревне можно было сразу купить дом или участок. Ещё вариант — обязать региональные власти выдавать медикам жильё. Чтобы человек ехал не в пустоту,

Александр, главврач из Рязанской области

Ещё один способ ликвидировать кадровый голод предложила в ходе прямой линии главврач детской поликлиники города Рославля Смоленской области. Она считает, что необходимо закрепить студентов, заканчивающих медицинские вузы, за регионом. Иными словами, вернуть распределение.

Неопытный врач должен первое время работать с более опытными наставниками. Ему лучше не уезжать далеко от того места, где он учился. Поэтому молодым специалистам лучше оставаться в городе. В отдалённых сёлах уровень заболеваемости и смертности выше. Там с недостаточными знаниями работать опасно. Можно навредить людям. Я думаю, что в ФАПах работать лучше пожилым и опытным врачам. Чтобы они ехали в село, нужно создавать условия

Лариса Попович

директор Института экономики здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики»

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