Владимир Путин в ходе прямой линии объявил, что три главные проблемы в российском здравоохранении — это доступ к первичной медицинской помощи, дефицит специалистов и лекарственное обеспечение. Вопросы, касающиеся здравоохранения, поступили к президенту одними из первых.

Первая проблема особенно актуальна для деревень и сёл. Президент отметил: количество фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в некоторых регионах сократилось на 2%. Путин объявил, что ФАПы должны быть поддержаны государством. В ближайшее время планируется строительство 390 новых объектов и капремонт 1200 существующих пунктов.

Для повышения доступности медицинской помощи на селе также нужно развивать мобильную медицинскую помощь. Уже созданы 3,8 тысячи бригад, и в ближайшие три года планируется запустить работу ещё примерно 1,2 тысячи таких бригад.

В ходе прямой линии показали ФАП поселка Маук Каслинского района Челябинской области. Новый пункт открылся здесь в феврале этого года. До этого он не работал три года: сначала не было денег на ремонт, затем — специалистов.

Вторая проблема актуальна до сих пор. Работать в ФАПе просто некому. Фельдшер и медсестра трудятся на полставки. Это приводит к очередям, особенно в холодное время. Также в Мауке недавно появилось стоматологическое кресло. Но стоматолог сюда приезжает раз в месяц. Желающих много, и попасть к врачу непросто.

Фельдшер ФАПа Светлана считает, что нужно привлекать к работе молодых специалистов. Но мешает отсутствие благоустроенного жилья. Не согласны городские врачи жить без удобств и мыться в бане.

Жильём должны заниматься региональные и местные власти. Мы много раз об этом говорили. И они должны предусмотреть деньги в своих бюджетах на эти цели, иначе, конечно, люди будут уезжать Владимир Путин президент России

News.ru попросил прокомментировать ситуацию с ФАПами главврача одной из районных больниц Рязанской области Александра. Он поговорил с нашим корреспондентом, но просил не называть фамилию.

Сельский врач во время оказания медицинской помощи на дому в Муромцевском районе Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Можно открыть и отремонтировать сколько угодно ФАПов, но всё упирается в нехватку кадров, согласен врач с коллегой из Маука. Также есть большая вероятность, что в мобильных медицинских бригадах работать будет просто некому. Чтобы решить кадровую проблему, существуют как минимум два пути.

Я думаю нужно увеличить финансирование в рамках программы «Земский фельдшер». Давать специалистам, которые приезжают на село не 500 тысяч рублей, а хотя бы миллион. Чтобы в деревне можно было сразу купить дом или участок. Ещё вариант — обязать региональные власти выдавать медикам жильё. Чтобы человек ехал не в пустоту, Александр, главврач из Рязанской области

Ещё один способ ликвидировать кадровый голод предложила в ходе прямой линии главврач детской поликлиники города Рославля Смоленской области. Она считает, что необходимо закрепить студентов, заканчивающих медицинские вузы, за регионом. Иными словами, вернуть распределение.