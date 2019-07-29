https://static.news.ru/photo/93dc4346-b1dc-11e9-a547-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Проект постановления о премировании врачей за выявление онкологических заболеваний у пациентов во время диспансеризации или профосмотров разработан Минздравом.

Согласно документу, премия за каждый случай впервые обнаруженного рака при подтверждении диагноза составит тысячу рублей. Половина этой суммы будет выплачиваться лицу, ответственному за организацию и проведение профосмотра или диспансеризации, а вторая половина — остальному медперсоналу.

Премирование врачей, по замыслу авторов проекта, будет осуществляться из Федерального фонда обязательного медицинского образования. Нововведение должно вступить в силу с 1 января 2020 года, сообщает RNS .

Ранее News.ru писал, что Минздрав намерен включить клиники, которые занимаются лечением онкозаболеваний, к числу медорганизаций с чрезвычайно высоким риском. В ведомстве пояснили, что это связано с высокой социальной значимостью и распространённостью рака, оказывающей значительное влияние на смертность.