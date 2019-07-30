В Минздраве предложили выделить из федерального бюджета средства на премии врачам, которые выявили рак у пациентов. Текст законопроекта опубликован на сайте нормативных документов. Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 января 2020 года.

Премия за каждый случай впервые выявленного рака при подтверждении диагноза составит тысячу рублей. Половина этой суммы будет выплачиваться лицу, ответственному за организацию и проведение профосмотра или диспансеризации, а вторая половина — остальному медперсоналу.

Премирование врачей за выявление рака может обернуться обилием ложноположительных диагнозов, об этом в беседе с News.ru сообщила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Она напомнила, похожий эксперимент уже проводился в нескольких российских регионах.

Так, два года назад на заседании президиума правительства города Москвы было принято постановление «О грантах Правительства Москвы «Ранняя диагностика. Рак победим». Оно предполагало выделение 30 грантов для городских поликлиник, успешно диагностировавших рак на ранних стадиях. Эти средства пошли на материальное поощрение персонала. Похожая система несколько лет назад также вводилась в Красноярском крае. Но там небольшие премии получал каждый заподозривший онкологию медик за каждого выявленного больного.

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Это вылилось в то, что резко повысилось подозрение на онкологические заболевания. Врачи стали выявлять рак у всех подряд и получали премии. Но в результате углубленных исследований диагнозы не подтверждались. Это привело к паникерским настроениям у населения и повышению недоверия к медикам. Лариса Попович директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ

С экспертом согласны и практикующие медики. Врачи первичного звена и так ограничены во времени и завалены бумажной работой, а установка на выявление онкозаболеваний создаст дополнительную нагрузку, об этом сообщил в беседе с News.ru онколог Андрей Пылев. Он считает, что такая мера может ухудшить диагностический и лечебный процесс по остальным нозологиям. Эксперт видит другой выход.

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Нужно формировать группы риска по онкологическим заболеваниям и проводить среди этих людей скрининг. Для этого нужна серьезная диагностическая база, определённый объем знаний у доктора и большое количество времени. Всем этим не обладают врачи первичного звена. Учитывая, что на одного пациента им дается 10-15 минут. Андрей Пылев врач-онколог

«Инициативой больных на голову людей» в беседе с News.ru назвал законопроект о премировании врачей заместитель генерального директора Центра имени Димы Рогачёва Алексей Масчан. Он согласен с коллегами: если документ вступит в силу, это приведёт к большому количеству ложных диагнозов.

Эксперт считает, что вместо этого нужно «развивать здравоохранение и мотивировать людей ходить к врачу на профилактические осмотры. Сейчас же большинство населения приходит к врачам только с явными жалобами. Поэтому большинство онкологических заболеваний выявляется на поздних стадиях.

Российский врач-онколог, химиотерапевт Павел Копосов, напротив, высказался положительно об инициативе Минздрава.