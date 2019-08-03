Статистика Минздрава о количестве впервые выявленных психиатрических больных в регионах всколыхнула сегодня россиян и заставила Михаила Боярского назвать подсчёты врачей бессмысленными и глупыми. Артист не так уж и не прав, считают эксперты, с которыми удалось поговорить News.ru: смотреть на цифры нужно в динамике, год от года, и единицы измерения должны быть иными. К тому же, что для москвича — диагноз, то для чукчи или ненца может оказаться проявлением традиционных верований, то есть обычным явлением в контексте шаманской культуры.

Напомним: Минздрав назвал регионы, где проживает больше всего психически нездоровых людей. Лидером стал Санкт-Петербург — в 2018 году здесь было впервые выявлено около 4,7 тыс. психбольных. На втором месте Москва, где за тот же период обнаружили 2,8 тыс. нездоровых жителей. Меньше всего расстройств обнаружено в северных регионах страны, писал News.ru.

«Обратился — диагноз поставили, не обратился — не поставили»

Анна Портнова, психиатр, считает, что в деле первичной постановки психиатрического диагноза на первом месте стоит такой параметр, как обращаемость. Второй по значимости фактор — доступность медпомощи. И тот факт, что в Петербурге психиатры в 2018 году выявили более всего больных (4,7 тыс.), а в Ненецком автономном округе — лишь восемь, говорит о развитости медпомощи и сознательности населения северной столицы.

Очень многое зависит от активности пациента: обратился — поставили диагноз, не обратился — не поставили. Там, где показатели низкие, там, скорее всего, меньше кабинетов, меньше специалистов — помощь менее доступна. Приведённые цифры об истинной распространённости заболеваний не говорят. Прежде всего, следует смотреть всё это в динамике. И, кроме того, необходимо опираться не на абсолютные цифры, а на количество случаев заболевания на 10 тыс. населения. Только тогда можно сравнивать регионы. Анна Портнова психиатр

Виктор Ханыков, психиатр Института Сербского, соглашается с коллегой — смотреть на цифры следует в динамике, сравнивая статистику от года к году. Однако он считает, что даже более корректно представленные данные (число случаев на 10 тыс. населения) вряд ли бы показали истинную картину, если учитывать только 12 месяцев.

В течение года могут сыграть роль даже такие факторы, как появление новых врачей: пришли в 2018 году в диспансер три новых врача, проявили дотошность, и в итоге выявили больше заболеваний. Вопрос ещё и в том, что раньше такая статистика не публиковалась. А тут взял Минздрав и решил опубликовать. На самом деле эти цифры предназначены для профессионалов, обычным людям они ни о чём не говорят. Виктор Ханыков психиатр, Институт Сербского

«Обижаться не на что»

Андрей Хромов, председатель совета общества защиты пациентов, комментируя новость, подчеркнул, что опубликованные Минздравом сведения — вопрос статистики, но ни в коем случае не вопрос раскрытия персональных данных.

Есть много неясного, в частности, из опубликованных сведений не очень понятно, что именно считали психическим расстройством. У Михаила Боярского не было ни малейшего повода для огорчения, считает эксперт. Любая психиатрическая болезнь — заболевание интимное. Но к цифрам как таковым антагонизма быть не должно. Статистика призвана обратить внимание на данную проблему. Чтобы понять, что надо делать, надо изначально оценить масштаб проблемы. Андрей Хромов председатель совета общества защиты пациентов

Высокая частота встречаемости психиатрических расстройств в северной столице, на которую указал Минздрав, удивляет, однако, не только Боярского. Недоумение вызвали эти цифры и у Ханыкова, который считает, что в Петербурге «цифры должны быть пониже, чем в Москве», потому что «питерцы вообще-то более хладнокровные». Но в любом случае, «обижаться тут не на что», считает психиатр.

«В мире шаманов и языческих верований»

Нельзя не обратить внимание на крайне низкие цифры заболеваемости на севере страны. Так, в Ненецком автономном округе, как уже было сказано, выявлено восемь пациентов, на Чукотке — 44, в Магаданской области — 56, в Мурманской области 71.

Психиатр из Институт Сербского убеждён: в регионах, где часть населения представлена коренными народами Севера, выявлять психиатрические диагнозы среди населения крайне сложно. Люди во многом ещё живут «в мире шаманов и языческих верований», считает эксперт.

Хоть Абрамович и построил там кое-какие посёлки, у населения всё очень сложно с архетипами поведения. То, что в Москве без сомнения можно расценить как психическое расстройство, там может оказаться всего лишь проявлением верования. Кроме того, коренные народы Севера не очень любят обращаться со своими проблемами к врачам, и, уж тем более, к психиатрам, — считает Ханыков.

Roman Denisov/Russian Look/Global Look Press

Психов везде поровну

Эксперты считают, что в целом у россиян нет повода считать одни регионы более уязвимыми по части психиатрических болезней, чем другие. Распространённость психических заболеваний примерно одинаковая, во всяком случае, в городах, считает Портнова. С ней в целом согласен и Ханыков.

Количество психических заболеваний в стране не растёт, и даже число невротических расстройств в последнее время стабилизировалось и тоже остается относительно постоянным, — говорит психиатр, отмечая, что несколько лет назад рост такого рода расстройств наблюдался, что было связано с социальным напряжением 90-ых.

Чаще всего встречаются диагнозы пограничных психических расстройств. Острые, тяжёлые психиатрические заболевания встречаются реже, говорят специалисты. Одним из наиболее частых психиатрических диагнозов во всём мире является депрессия. И тут, как считает Портнова, важно не спутать депрессию с плохим настроением.

Депрессия — психиатрический диагноз, расстройство эмоциональной сферы, у него есть свои симптомы. Болезнь распространённая, но пациенты редко обращаются к врачу: среди обывателей считается, что это временная слабость, надо отдохнуть, взять себя в руки. Но, к сожалению, в случае заболевания взять себя в руки не получается — необходимо обращаться к специалисту, — разъясняет врач.

Психиатр посоветовала: если справиться с непривычным состоянием самостоятельно не удаётся, не надо затягивать: следует пойти уж если не к психиатру, то хотя бы к психологу, желательно работающему в медучреждении. Тот, в свою очередь наверняка сможет определить, нужна ли человеку помощь психиатра.