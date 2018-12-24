Россияне привозят из жарких стран страшных паразитов

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Анита Цой в Австралии подверглась атаке насекомого

Звезда 90-х годов Анита Цой шокировала общественность. Она заявила, что 18 лет назад была атакована насекомым, которое отложило в её организме личинку-паразита. В программе «Секрет на миллион» певица заявила, что давно летала в Австралию. Там ее в шею укусила неизвестная муха. На месте укуса появился небольшой пузырек.

Врачи шокировали Аниту Цой: удалить новообразование пока нельзя. Нужно подождать пока личинка вырастет до определённых размеров. Со временем на спине у звезды появилось твёрдое уплотнение. Долгожданная операция смогла состояться только спустя 18 лет.

Врач-паразитолог Елена Чернышева рассказала News.ru, что образовавшееся уплотнение на спине — «нормальный иммунный ответ организма» на подобную ситуацию.

«Личинка погибла, произошла минерализация очага воспаления, образовалась каменистая плотность. Организм таким образом ограничил его площадь», — отметила Елена Чернышева.

Такая реакция случается и при других воспалительных заболеваниях. Например, плотные очаги появляются в легких при туберкулезе. vk.com/anitatsoy Анита Цой

«Это общий ответ организма на ограничение очага воспаления и изоляцию инфекционного агента», — Елена Чернышева

Врач-паразитолог удивилась, что Аните Цой удалили уплотнение несколько поздно. По ее мнению, ждать столько времени не было никакого смысла. Избавиться от поражённых тканей необходимо было в тот момент, когда личинка внутри умерла.

Елена Чернышева рассказала похожий случай, который произошёл с её знакомой. Женщина отдыхала в Китае, и плавала там в бассейне с экзотическими рыбами. Приехав домой, она обнаружила в поясничной области очаги воспаления. Оказалось, что девушка привезла паразитов из жаркой страны. Скорее всего именно рыбы стали их переносчиками.

По словам эксперта, причиной заражения певицы мог стать и комар, переносящий личинки червей рода Dirofilaria. Они вызывают болезнь дирофиляриоз.

Эксперт также заявил, что порой для того, чтобы заразиться паразитами, далеко отправляться в путешествие не нужно. В средней полосе России человек также может запросто подхватить опасное заболевание. А для того, чтобы этого не произошло, необходимо порой просто соблюдать правила гигиены.