https://static.news.ru/photo/7b06f91c-9add-11e9-af3f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Специалисты из Миланского университета выяснили, что печень может оказывать влияние на репродуктивную систему.

Исследование показало, что плохое состояние этого органа из-за неправильного питания напрямую влияет на возможность зачатия ребёнка.

В ходе эксперимента учёные кормили лабораторных мышей кормами с разным содержанием питательных веществ и фиксировали уровень эстрогена, который накапливался в печени. Оказалось, что дефицит белковой пищи вызывал резкое замедление синтеза эстрогена, что приводило к бесплодию.

Кроме того, при регулярном употреблении жирной пищи, алкоголя и консервантов в крови увеличивается концентрация токсичных форм гормонов эстрона и эстрадиола, которые приводят к развитию рака груди и матки.

Медики рекомендовали женщинам пить больше чистой воды и есть овощи, чтобы поддерживать работу печени в хорошем состоянии.

Ранее News.ru писал о том, что сперма, находящаяся в яичках, хорошо защищена и повреждается только при прохождении через протоки в организме в момент эякуляции. Открытие поможет значительно продвинуться медицине в области излечения мужского бесплодия.