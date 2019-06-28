Специалисты из Миланского университета выяснили, что печень может оказывать влияние на репродуктивную систему.
Исследование показало, что плохое состояние этого органа из-за неправильного питания напрямую влияет на возможность зачатия ребёнка.
В ходе эксперимента учёные кормили лабораторных мышей кормами с разным содержанием питательных веществ и фиксировали уровень эстрогена, который накапливался в печени. Оказалось, что дефицит белковой пищи вызывал резкое замедление синтеза эстрогена, что приводило к бесплодию.
Кроме того, при регулярном употреблении жирной пищи, алкоголя и консервантов в крови увеличивается концентрация токсичных форм гормонов эстрона и эстрадиола, которые приводят к развитию рака груди и матки.
Медики рекомендовали женщинам пить больше чистой воды и есть овощи, чтобы поддерживать работу печени в хорошем состоянии.
Ранее News.ru писал о том, что сперма, находящаяся в яичках, хорошо защищена и повреждается только при прохождении через протоки в организме в момент эякуляции. Открытие поможет значительно продвинуться медицине в области излечения мужского бесплодия.