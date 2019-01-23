Плохое питание ежегодно лишает армию 135 тысяч призывников

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за проблем с нарушением питания ежегодно освобождаются от службы в армии 135 тысяч призывников.
Выступая на заседании внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме, Попова говорила об ожирении и связанных с ним проблемами.
«Каждый год порядка 135 тысяч призывников не попадают в армию по медицинским отводам по заболеваниям, связанным с нарушением питания», — сообщила она.
Ранее News.ru писал о том, что сократить потребление мяса и увеличить количество овощей и фруктов необходимо людям, чтобы продлить жизнь себе и планете. По мнению учёных, такая диета поможет избежать ранней смерти более 10 млн человек.