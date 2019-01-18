Главную причину ожирения нашли в голове

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Исследователи из Кембриджского университета и детской больницы Лос-Анджелеса провели уникальное исследование, которое помогло установить набор молекул в мозгу человека, отвечающих за массу тела. Важную роль в регуляции веса играет гипоталамус.

По словам одного из авторов исследования доктора Себастьяна Буре из Медицинской школы Кека в США, данная область управляет уровнем сахара в крови и приёмом пищи. Понимание этого процесса может дать представление о развитии детского ожирения.

Лаборатория Буре изучала группу молекул, называемых семафоринами, которые в изобилии обнаруживаются в развивающемся гипоталамусе. Клетки мозга выделяют данные молекулы для связи друг с другом. Потеря семафоринов приводит к повышению массы тела. В рамках исследования доктор Софи Круазье, которая руководила научной работой в лаборатории, перекрыла передачу сигналов семафорина в гипоталамусе. В результате она обнаружила, что клетки мозга переставали нормально развиваться.

Профессор Кембриджского университета Саад Фаруки проанализировал генетическую информацию людей с ожирением. Он выяснил, что у людей, которые начали страдать лишним весом ещё в детстве, мутации в генах, участвующих в передаче семафорина, встречались реже, чем у здоровых людей.

Учёные сделали вывод, что передача сигналов семафорина формирует физическую архитектуру мозга и влияет на схемы, регулирующие вес тела, сообщает Medical Xpress.

Как писал News.ru, эксперты из клиники Майо провели исследование на мышах и выяснили, что ожирение увеличивает количество «клеток-зомби» в мозге. Речь идёт о Senscent — полупустых клетках, которые остаются на одном месте, нарушая другие функции организма.