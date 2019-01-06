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Ожирение превращает в «зомби»

Кадр из сериала «Ходячие мертвецы» AMC Studios

Кадр из сериала «Ходячие мертвецы»

здоровье [ версия для печати ]

Исследователи клиники Майо провели исследование на мышах и выяснили, что ожирение увеличивает количество «клеток-зомби» в мозге. Речь идёт о Senscent — полупустых клетках, которые остаются на одном месте, нарушая другие функции организма.

Наличие этих клеток приводит к ускоренному старению, развитию остеопороза и диабета, а также мышечной слабости. Кроме того, они напрямую связаны с повышенной тревожностью.

Используя генетически модифицированных и обычных мышей, команда учёных установила, что в мозге животных одновременно увеличивалось количество жировых клеток и «клеток-зомби». Применение на грызунах экспериментального препарата senolytic позволило нормализовать рост неврологических клеток.

Авторы исследования сообщили, что в настоящее время препарат должен пройти дополнительные доклинические испытания, передаёт журнал Science Daily.

Ранее News.ru писал, что в преддверии Нового года многие люди пишут для себя списки: чего им хотелось быть достигнуть за следующие 365 дней. Не на последнем месте — желание похудеть и поправить здоровье. Советы о том, как добиться поставленной цели, дают врачи.


#здоровье #ученые #мозг #ожирение #зомби
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