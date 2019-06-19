https://static.news.ru/photo/a2a45570-927a-11e9-89f4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутаты Госдумы приняли правительственный закон, который отменяет запрет на выращивание наркосодержащих растений в медицинских целях. Это сделано, чтобы выполнить программу импортозамещения в сегменте обезболивающих лекарственных препаратов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что признана целесообразной организация полного цикла производства таких препаратов на территории страны, сообщает АГН « Москва ».

До принятия изменений в законодательство культивирование наркосодержащих растений в России для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ было полностью запрещено. Теперь для производства препаратов в медицинских целях и ветеринарии сделано исключение. В документе также прописаны научные и учебные цели, а также экспертная деятельность.

Заниматься выращиванием смогут госпредприятия, имеющие лицензии.

Ранее News.ru писал, что россиян стали чаще наказывать за культивирование конопли. За пять лет количество санкций увеличилось почти вдвое.