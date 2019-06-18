https://static.news.ru/photo/9a8f74e2-91d4-11e9-8f0b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Росздравнадзор принял решение изъять из аптек сироп от кашля «Сиресп». В состав лекарственного препарата входит фенспирид, который может вызывать нарушение сердечного ритма и в некоторых случаях привести к остановке сердца.

Контролировать изъятие лекарства поручено территориальным подразделениям ведомства, сказано в документе, опубликованном на официальном сайте надзорного органа.

Ранее, как писал News.ru, из обращения были изъяты препараты от кашля «Эреспал», «Эпистат» и «Эриспирус», также содержащие фенспирид. Это произошло после того, как французские учёные объявили о выявленном негативном влиянии вещества на работу сердца.