Росздравнадзор принял решение изъять из аптек сироп от кашля «Сиресп». В состав лекарственного препарата входит фенспирид, который может вызывать нарушение сердечного ритма и в некоторых случаях привести к остановке сердца.
Контролировать изъятие лекарства поручено территориальным подразделениям ведомства, сказано в документе, опубликованном
Ранее, как писал News.ru, из обращения были изъяты препараты от кашля «Эреспал», «Эпистат» и «Эриспирус», также содержащие фенспирид. Это произошло после того, как французские учёные объявили о выявленном негативном влиянии вещества на работу сердца.