https://static.news.ru/photo/52d84546-981b-11e9-8d5d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Онкологи Кузбасса начали проводить операции по восстановлению молочной железы.

Врачи используют современные гипоаллергенные материалы, поэтому импланты из них не вызывают отторжения. Реконструкция груди проводится за счёт ОМС. Этой услугой уже воспользовались две пациентки.

В пресс-службе Кемеровского областного медицинского информационно-аналитического центра отметили, что рак молочной железы находят в 45,5 случая на 100 тысяч населения, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, злокачественные новообразования нашли у 199 088 россиян в 2018 году в ходе диспансеризации. Это 910,3 случая на 100 тысяч человек. При этом частота впервые выявленных случаев рака шейки матки составила 11,3 на 100 тысяч человек, рака молочной железы — 73,3 на 100 тысяч россиян, злокачественной опухоли толстой кишки и её придатка — 15,8 случая на 100 тысяч человек.