https://static.news.ru/photo/b6d1a792-94e0-11e9-9436-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, что в России разработан паспорт федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Документ предполагает к 2024 году довести выявление рака у пациентов на ранних стадиях до 63%.

Кроме того, предполагается добиться снижения смертности от новообразований до 185 случаев на 100 тысяч человек. Доля пациентов, стоящих на учёте пять и более лет, должна вырасти до 60%.

Каприн подчеркнул, что на обеспечение больных лекарствами для химиотерапии в 2019 году регионы получат около 70 млрд рублей, передаёт « Комсомольская правда ».

Как ранее писал News.ru, главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев заявил, что верить российской статистике очень сложно. Таким образом он прокомментировал информацию Минздрава о регионах с самой высокой заболеваемостью раком.