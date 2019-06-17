https://static.news.ru/photo/628f2004-9104-11e9-92f1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев заявил, что верить российской статистике очень сложно. Таким образом он прокомментировал News.ru информацию Минздрава о регионах с самой высокой заболеваемостью раком.

По словам эксперта, вопрос заключается в том, насколько действительно можно доверять статистическим данным.

Не так давно, когда была объявлена борьба по регионам с онкологическими заболеваниями, наблюдали наоборот резкое снижение уровня заболеваемости по данным статистики именно за счёт подтасовки данных отдельных регионов, когда пациентов, которые умирали от онкологических заболеваний, выдавали за пациентов, которые умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, — пояснил Пылев.

Кроме того, медик отметил необходимость выяснить, на каких стадиях заболевания была проведена диагностика. Он уточнил, что на поздних стадиях пациенты сами обращаются к медикам.

В итоге, по словам доктора, опубликованные Минздравом данные абсолютно ничего не дают. Он рассказал, что врачи не сверяются с этой информацией, но работают с реальными пациентами.

Ранее News.ru писал, что Минздрав РФ назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком по итогам 2018 года. За последние десять лет это значение выросло почти на 40%.