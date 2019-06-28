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Специалист по генетике рака онкологического центра в Калифорнийском университете Бет Карлан перечислила малозаметные симптомы начала развития злокачественной опухоли, на которые пациенты чаще всего просто не обращают внимания.

По её словам, очень коварным заболеванием в плане диагностики является рак яичников. На ранних стадиях болезнь хорошо поддаётся лечению, однако женщины часто не догадываются об опасности, игнорируя появившиеся симптомы.

Большинство женщин живут с этими симптомами по шесть — девять месяцев, до того как обращаются к врачу и узнают о диагнозе, — подчеркнула Карлан.

Она отметила, что стоит немедленно насторожиться при частом вздутии живота, запорах, избыточном чувстве сытости даже после лёгкого перекуса и болях в спине. Как правило, эти симптомы чаще всего проявляются на ранних стадиях развития рака яичников.

Этот вид онкологии легко обнаружить при томографии брюшной полости, поэтому следует ежегодно проходить полное обследование и не тянуть с обращением к медикам при появлении дискомфорта, сообщает портал « МедикФорум».

Ранее News.ru писал о том, что женщины, работающие по ночам, имеют на 9% больше шансов получить раннюю менопаузу, даже если ночные смены в их рабочем графике случаются лишь несколько раз в месяц. Виной тому — нарушение выработки гормона сна мелатонина, который, помимо прочего, влияет ещё и на деятельность яичников. Напряжение и бессонница при работе в ночные смены также мешают женскому организму вырабатывать эстроген. Как результат всего этого — преждевременная менопауза.