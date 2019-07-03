https://static.news.ru/photo/45072fc2-9d93-11e9-a8e9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил высокую смертность россиянок от рака. По его словам, главными виновниками печальной статистики являются мужчины, которые вынуждают представительниц слабого пола брать на себя всё больше обязанностей.

Мы не создаём тех условий, в которых женщины могли бы спокойно выполнять свою детородную функцию. У многих первый ребёнок появляется только после 30 лет, что с точки зрения физиологии является более сложным, чем рождение в 20–25. Также у нас нет грудного вскармливания, потому что женщинам надо работать, учиться и успевать ухаживать за ребёнком, — рассказал он URA.RU .

Он отметил, что большое число смертей от рака связано с увеличением продолжительности жизни. По его словам, чем дольше живёт человек, тем больше вероятности получить онкозаболевание. Специалист напомнил, что на здоровье женского пола сильное влияние оказывает экология и вредные привычки.

Ранее News.ru писал, что каждая четвёртая женщина в России умирает от рака. Согласно официальной статистике Минздрава, болезни сердечно-сосудистой системы, в том числе инфаркты и инсульты, унесли жизни 22,9% женщин, а внешние факторы стали причиной смерти 19,2% россиянок.