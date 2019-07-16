В прошлом году около 1,7 миллиона жителей планеты заразились ВИЧ, что на 16% меньше показателя за 2010 год. Данные приводятся в докладе Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС).
Авторы доклада считают, что добиться положительной динамики удалось благодаря прогрессу в борьбе с опасным заболеванием в африканских странах.
В данное время на планете насчитывается 37,9 миллиона ВИЧ-позитивных людей, в том числе 1,7 миллиона детей. В 2018 году от СПИДа – терминальной стадии ВИЧ - погибло 770 тысяч человек, что более чем на треть меньше, чем в 2010 году.
Ранее News.ru сообщал, что американским ученым из университета Небраски и Медицинской школы имени Льюиса Каца университета Темпла впервые удалось удалить ВИЧ из организма. Опыты были проведены на крысах. Сделать значительный шаг в борьбе с вирусом удалось благодаря генетическому редактированию и специальной терапии.