https://static.news.ru/photo/c121e60a-a7cb-11e9-969b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Albert Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В прошлом году около 1,7 миллиона жителей планеты заразились ВИЧ, что на 16% меньше показателя за 2010 год. Данные приводятся в докладе Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС).

Авторы доклада считают, что добиться положительной динамики удалось благодаря прогрессу в борьбе с опасным заболеванием в африканских странах.

В данное время на планете насчитывается 37,9 миллиона ВИЧ-позитивных людей, в том числе 1,7 миллиона детей. В 2018 году от СПИДа – терминальной стадии ВИЧ - погибло 770 тысяч человек, что более чем на треть меньше, чем в 2010 году.

Ранее News.ru сообщал, что американским ученым из университета Небраски и Медицинской школы имени Льюиса Каца университета Темпла впервые удалось удалить ВИЧ из организма. Опыты были проведены на крысах. Сделать значительный шаг в борьбе с вирусом удалось благодаря генетическому редактированию и специальной терапии.