https://static.news.ru/photo/2b331e04-b930-11e9-903d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Аналоговое оборудование лучевой диагностики в медучреждениях в Москве к 2021 году будет полностью заменено на цифровое.

Об этом главный радиолог департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов сообщил РИА Новости . По его словам, сейчас доля цифрового оборудования в московских больницах уже превышает 80%.

Полный отказ от аналогового оборудования позволит подключить всю технику к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС). Благодаря этому граждане смогут получать результаты обследований на электронную почту или в личном кабинете на сайте mos.ru.

Это данные, которые поступают в единую информационную систему, в которой концентрируются все исследования, поступающие в одну информационную систему, к ним есть доступ, — рассказал он.

Ранее News.ru писал о том, что власти Москвы увеличили размер ежегодной премии в области здравоохранения с одного до трёх миллионов рублей.