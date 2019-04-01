В период празднования Нового года разгорячённые спиртным россияне пускаются во все тяжкие. Прокатиться с крутой горки или запустить шикарный фейерверк — обычное дело. В итоге в разгар праздника люди часто оказываются в кабинете травматолога. Врачи ждут Новый год с волнением и придыханием, ведь в волшебную ночь к их кабинету не зарастает «народная тропа».

О самых необычных новогодних приключениях россиян News.ru рассказали врачи-травматологи Сергей Савченко и Артур Саакян, а также детский врач-невролог, доктор медицинских наук Павел Соколов.

Дуэли бизнесменов

Большинство травм в новогоднюю ночь получают те, кто перебрал с алкоголем. Чаще всего подвыпившие люди теряют равновесие на льду. Поэтому наиболее распространённые травмы — это ушибы и переломы. В основном повреждают шейку бедра, лодыжки, кисти рук.

Ещё одна любимая «забава» россиян в праздники — драки. Врачи рассказали: нападают друг на друга не только деклассированные элементы. Участников пьяных потасовок привозят и из дорогих коттеджей, и из элитных домов с охраняемой территорией.

«Бизнесмены любят стреляться, как на дуэли, не поделив какие-то рабочие или личные моменты. Иногда они попадают ко мне, но чаще всё-таки их везут в частные клиники», — сообщил Артур Саакян.

Отдельная головная боль врачей — люди, которые хотят устроить большой фейерверк с риском для здоровья. Как рассказал Павел Соколов, чаще всего петарды и салюты обжигают лицо и повреждают глаза. Некоторые после неудачного запуска пиротехники теряют зрение на всю жизнь. Неосторожно обращаются с петардами как дети, так и взрослые.

«Типичная история. Воткнул салют в снег, зажёг — не горит. Подошёл проверить, почему. Он возьми и стрельни, прямо в глаз. Вот и праздник закончился», — резюмирует Соколов.

Неудавшиеся спортсмены

Выпив горячительного, россияне стремятся продемонстрировать удивительные таланты. Например, умение стрелять из лука. Результат оказывается неожиданным.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Приносят человека, у которого торчит стрела из мягкого места. Люди решили пострелять. Постреляли. А стрелы хорошие, боевые такие, с наконечником. Просто так не вытащишь. Помню, принесли бедолагу на крышке обеденного стола почему-то», — вспоминает новогодние выходные 2017 года Сергей Савченко.

Рискуют те, кто отмечает Новый год вблизи горнолыжных трасс или в лесу с крутыми горками. После нескольких рюмок многих тянет покататься, а алкоголь ухудшает координацию движений и снижает скорость реакции.

«Помню картину: открывается дверь в кабинет, въезжает женщина на коляске. Вся перебинтованная. Неудачно проехалась на горных лыжах. И первая фраза: „Вы не расстраивайтесь, нас ещё много таких привезут“», — вспоминает Сергей Савченко случай с прошлогоднего праздничного дежурства.

Таракан в ухе

Врач Артур Саакян однажды принимал пациента, который в разгар новогоднего веселья уснул на полу, и ему в ухо заполз таракан.

«Парень был в панике и ужасе, чуть не плакал. Всё обошлось. Привлекли лора, вытащили насекомое. Посоветовали потравить тараканов дома», — рассказал Саакян.

Другой его пациент в новогоднюю ночь выпал с седьмого этажа. В районе третьего этажа он смог зацепиться рукой за торчащий штырь и повис на нём. В травмпункт несчастного привезли с раздробленной ладонью.

Дети тоже доставляют врачам немало хлопот. Несчастные случаи происходят из-за того, что взрослые во время празднования теряют бдительность.