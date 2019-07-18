https://static.news.ru/photo/2a2d6c34-a9b9-11e9-b2c1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Специалисты исследовательского центра Kaiser Permanente в США выявили новую причину инфарктов и инсультов. После анализа 36 млн показаний учёные пришли к выводу о влиянии артериального давления на риск развития сердечного приступа и инсульта.

В исследовании использовались данные 1,3 млн пациентов больниц с 2007 по 2016 годы, сообщает портал EurekAlert! .

Главный вывод специалистов заключается в том, что высокое диастолическое давление (в момент расслабления сердечной мышцы) почти с такой же вероятностью приводит к острому нарушению кровообращения, что и высокое систолическое давление (в момент сокращения сердца). Прежде считалось, что это не так, а на показатели диастолического давления можно не обращать внимания.

Учёные отметили, что при наличии повышенных показателей давления необходимо следить за его изменениями и регулярно посещать врача.

Ранее News.ru сообщал, что согласно статистике Росстата, половина всех смертей в России происходит из-за заболеваний системы кровообращения. Для сравнения — от онкологических заболеваний умирает около 15% россиян. Принято считать, что сердечные недуги настигают людей в пожилом возрасте — 60–65 лет и старше. На самом деле для мужской системы кровообращения возраст от 45 до 50 лет является критическим.