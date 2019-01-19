Новая диета спасёт человечество и планету

https://news.ru/storage/news/716be9ac31c444e2421494ce5721c033/c1c3139b-1eb1-4a55-9ec9-e09fa325edcf_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Сократить потребление мяса и увеличить количество овощей и фруктов необходимо людям, чтобы продлить жизнь себе и планете. По мнению учёных, такая диета поможет избежать ранней смерти более 10 млн человек. Помимо этого, она позволит уменьшить вырубку лесов, эрозию почвы, сокращение биологического разнообразия и пагубные изменения климата.

Как следует из доклада организации EAT-Lancet Commission, к 2050 году численность мирового населения превысит 10 млрд человек. И чем больше становится людей, тем острее стоит проблема прокормить их всех. Это приводит к изменению технологии питания, которая одинаково вредна как для людей, так и для экологии.

«То, какую пищу мы принимаем и как мы её производим, определяет здоровье людей и планеты, и сейчас мы на неверном пути», — цитирует Sky News одного из авторов доклада профессора Тима Лэнга из Лондонского университета.

В общей сложности в исследовании участвовали 37 экспертов из 16 стран мира, которые специализируются на здравоохранении, питании, экономике, политике и окружающей среде.

После трёх лет изучения вопроса специалисты смоделировали диету, которая бы смогла решить проблему. Она включает 7 г красного мяса в день и 500 г овощей и фруктов. Разрешается также употребление 29 г мяса птицы и 28 г рыбы. Яйца необходимо распределить исходя из общего объёма в 1,5 шт. в неделю.

Ранее News.ru сообщал, что умеренное голодание замедляет процесс старения. К такому выводу пришли учёные из Калифорнийского университета.