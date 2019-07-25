https://static.news.ru/photo/8bb47e0a-af24-11e9-8670-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Развитию злокачественных опухолей способствуют запущенные болезни. Медики составили список заболеваний, вызывающих рак.

Так, специалисты относят к предраковым состояниям гастрит с пониженной кислотностью и язву желудка, гепатиты В и С, мастопатию, эрозии и дисплазию.

Дело в том, что снижение иммунитета на фоне недомогания способствует ослаблению противораковой защиты организма. В определённый момент появляются изменённые клетки, которые начинают активное деление и появляются очаги патологии.

Например, вирусные гепатиты значительно повышают риск развития карциномы печени. Кроме того, если игнорировать проблемы с кишечником, вирус папилломы человека и Эпштейн-Барра, то с высокой вероятностью в конечном итоге они спровоцируют появление и рост так называемых раковых клеток.

Стоит немедленно обратиться за помощью к медикам и пройти тщательное обследование, если какой-либо хронический недуг вдруг стал проявляться иначе.

Так, снижение аппетита, потеря веса, экстремальная усталость без соответствующей физнагрузки, повышение температуры тела, ощущение подавленности могут говорить о наличии в организме злокачественной опухоли, сообщает «МК в Волгограде.ру».

Ранее News.ru писал о том, что специалисты из Оксфордского университета выявили смертельный вред, который наносит людям ежедневное употребление аспирина для предотвращения образования тромбов. По мнению исследователей, приём этого лекарства существенно увеличивает риск внутренних кровотечений.