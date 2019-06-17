Минздрав России назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком по итогам 2018 года. За последние десять лет это значение выросло почти на 40%.
Самый высокий показатель распространённости злокачественных заболеваний зафиксирован в Курской области. Он составляет 3331,1 случая на 100 тыс. населения. На втором месте — Республика Мордовия (3292,1 на 100 тыс. населения). Кроме того, высокие показатели распространённости рака были зафиксированы в Краснодарском крае, Калужской и Псковской областях, отмечает
В целом по стране заболеваемость составила 2562,1 на 100 тыс. населения. При этом продолжительность жизни онкологических больных увеличилась, передаёт
Ранее News.ru писал, что учёные нашли новую причину развития онкозаболеваний. По их словам, к раку может привести чрезмерное употребление орехов. По утверждению диетолога Моники Рейнагель, они могут содержать канцерогенные вещества афлатоксины. Их постоянное употребление повреждает печень, а также может вызвать изменения в клетках лёгких.