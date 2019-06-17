https://static.news.ru/photo/fef05d7a-90c1-11e9-a157-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Минздрав России назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком по итогам 2018 года. За последние десять лет это значение выросло почти на 40%.

Самый высокий показатель распространённости злокачественных заболеваний зафиксирован в Курской области. Он составляет 3331,1 случая на 100 тыс. населения. На втором месте — Республика Мордовия (3292,1 на 100 тыс. населения). Кроме того, высокие показатели распространённости рака были зафиксированы в Краснодарском крае, Калужской и Псковской областях, отмечает RT .

В целом по стране заболеваемость составила 2562,1 на 100 тыс. населения. При этом продолжительность жизни онкологических больных увеличилась, передаёт ФАН .

Ранее News.ru писал, что учёные нашли новую причину развития онкозаболеваний. По их словам, к раку может привести чрезмерное употребление орехов. По утверждению диетолога Моники Рейнагель, они могут содержать канцерогенные вещества афлатоксины. Их постоянное употребление повреждает печень, а также может вызвать изменения в клетках лёгких.