https://static.news.ru/photo/8c859f12-6a14-11e9-ba44-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Специалисты Варшавского медицинского университета в Польше изучили влияние напитков, содержащих заменители сахара, на зубную эмаль человека.

Проведённое исследование показало, что содержащиеся в таких напитках ксилит, эритрит и стевия наносят зубам такой же вред, как и глюкозо-фруктозный сироп, говорится в статье , опубликованной в журнале International Journal of Environment and Health.

При этом учёные из Мельбурнского университета в Австралии выяснили, что содержание в составе лимонной кислоты (E330), фосфорной кислоты (E338) и даже чистого лимонного сока приводит к размягчению эмали.

Ранее News.ru писал о том, что медики составили список продуктов, способствующих преждевременному старению организма. Самым опасным врагом молодости оказался сахар. Дело в том, что этот продукт активно повреждает клетки и замедляет синтез коллагена, обеспечивающего эластичность и упругость кожи.