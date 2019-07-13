https://static.news.ru/photo/5590ad2e-a698-11e9-b793-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Медики рассказали, какие продукты способствуют образованию тромбов. Эксперты выяснили, что свиная и говяжья печень провоцируют образование сгустков крови в кровеносных сосудах.

Отмечается, что свиная и говяжья печень, в составе которой содержится холестерин и витамин группы К, провоцирует образование тромбов. Маргарин также признали опасным: транс-жиры в его составе делают кровь более густой.

Как отметили медики, копчёную колбасу также следует исключить из рациона из-за содержания холестерина, который откладывается на стенках сосудов. Специалисты советуют заменить её мясом птицы или говядиной. В качестве профилактики образования тромбов врачи рекомендуют есть больше овощей и фруктов, сообщает « Инфореактор ».

Медики предупреждают, что образование тромбов может привести к инсульту.

Согласно официальной статистике Минздрава, болезни сердечно-сосудистой системы, в том числе инфаркты и инсульты, унесли жизни 22,9% женщин, писал.News.ru