Медики рассказали, какие продукты способствуют образованию тромбов. Эксперты выяснили, что свиная и говяжья печень провоцируют образование сгустков крови в кровеносных сосудах.
Отмечается, что свиная и говяжья печень, в составе которой содержится холестерин и витамин группы К, провоцирует образование тромбов. Маргарин также признали опасным: транс-жиры в его составе делают кровь более густой.
Как отметили медики, копчёную колбасу также следует исключить из рациона из-за содержания холестерина, который откладывается на стенках сосудов. Специалисты советуют заменить её мясом птицы или говядиной. В качестве профилактики образования тромбов врачи рекомендуют есть больше овощей и фруктов, сообщает «
Медики предупреждают, что образование тромбов может привести к инсульту.
Согласно официальной статистике Минздрава, болезни сердечно-сосудистой системы, в том числе инфаркты и инсульты, унесли жизни 22,9% женщин, писал.News.ru