https://static.news.ru/photo/0a551c1c-ae60-11e9-848c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Медики назвали самые первые признаки развития тромбоза, которые часто игнорируют пациенты. Опасность этого заболевания заключается в закупорке кровотока, что приводит к инфаркту или инсульту.

Главными внешними проявлениями начала серьёзных проблем с сосудами является внезапная боль, судороги и покалывание в ногах. Кроме того, после длительной ходьбы может возникать хромота, которая проходит через несколько часов. Рекомендуют врачи также обратить внимание и на экстремальную усталость, несоразмерную физической нагрузке.

Ещё одним важным признаком тромбоза глубоких вен является появление несимметричных отёков, когда одна конечность остаётся в нормальном виде, а другая опухает и увеличивается в размере. При этом важными внешними проявлениями заболевания могут быть красные полосы, которые появляются вдоль вен.

Стоит также срочно обратиться за медицинской помощью при появлении кашля, который сопровождается болью в грудной клетке. Если при этом обследование лёгких не показывает патологии, то это не исключает тромбоз, сообщает «МК в Волгограде.ру».

Ранее News.ru писал о том, что начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рекомендовала россиянам как можно чаще употреблять салатные листья с горьким привкусом. По её словам, наличие в них гликозида и лактуцина, придающим им специфический вкус, не только оказывает на организм человека освежающее и возбуждающее аппетит действие, но и снимает усталость и успокаивает. Кроме того, содержащиеся в салате витамин С и каротин способствуют укреплению стенок кровеносных сосудов, помогают при гипертонии и предупреждают развитие атеросклероза.