https://static.news.ru/photo/e407c272-b7d2-11e9-8603-fa163e074e61_660.jpg Фото: gourmet-visionimage/imageBROKER.com/Global Look Press

Дефицит энергии возникает у взрослых людей в 15–16 часов. Взбодриться в это время помогут продукты, богатые белком и клетчаткой, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

По словам профессора персонифицированной медицины ФМБА Маргариты Королёвой, с сонливостью в дневное время помогут бороться овощи и крупы, богатые белком и клетчаткой, а также грецкие орехи или миндаль. Медик отметила, что объём комфортной для желудка порции составляет 200–300 г, а стакан крепкого чая или кофе не должен превышать 250 мл.

Королёва пояснила, что сонливость после обеда может возникнуть из-за избытка принимаемой пищи. Для её переваривания желудку требуется кислород, который вместе с кровотоком перемещается вниз, а в мозге возникает его дефицит. В связи с этим врач рекомендовала пить воду и соки спустя 40 минут после еды, пишет « Вечерняя Москва ».

Как ранее писал News.ru, медики советуют избегать употребления перед сном жареных и мясных блюд, белковых продуктов, бобовых, а также шоколада. Идеальным ночным перекусом врачи назвали фрукты.