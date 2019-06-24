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Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина согласилась с британскими коллегами, заявившими, что наличие онкологического заболевания можно определить по рукам.

По словам российского медика, некоторые внешние признаки действительно могут указывать на развитие злокачественной опухоли в организме, однако отёкшие пальцы и изменившаяся структура ногтевых пластин могут свидетельствовать не только о раке, но и о серьёзных проблемах с лёгкими.

Ногти, как часовые стекла, и пальцы, как барабанные палочки, — симптомы, которые еще наши старые профессора использовали в диагностике. Но я не знаю способа дифференцировать, что это — рак, или пневмосклероз, или целый ряд других заболеваний — без индивидуального анализа, — сказала Землянухина «Вечерней Москве».

Она также призвала россиян при внезапной потере веса, плохом аппетите, появлении отвращения к мясным продуктам, бледности кожи, экстремальной усталости даже с утра и общей апатии немедленно обратиться к медикам и пройти обследование, так как все эти симптомы могут указывать на наличие злокачественного образования в организме.

При этом она подчеркнула, что перечисленные симптомы — не стопроцентные, но достаточно характерные признаки онкологии.

Ранее News.ru писал о том, что главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, что в России разработан паспорт федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Документ предполагает к 2024 году довести выявление рака у пациентов на ранних стадиях до 63%.