Эксперты рассказали, какие блюда не нужно употреблять в заведениях фастфуда.
По словам специалистов, опасным для здоровья является мороженое, поскольку машины, в которых готовится лакомство, сложно содержать в полной чистоте.
Специалисты также предостерегли от частого употребления картошки фри. Отмечается, что в процессе жарки в составе масла происходят химические изменения, которые опасны для здоровья. Употребление блюд, которые жарили на масле повторного использования, повышает риск возникновения раковых заболеваний, пишет «
Как ранее писал News.ru, австралийские учёные пришли к выводу, что употребление фастфуда приводит к преждевременному старению мозга.