Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Эксперты рассказали, какие блюда не нужно употреблять в заведениях фастфуда.
По словам специалистов, опасным для здоровья является мороженое, поскольку машины, в которых готовится лакомство, сложно содержать в полной чистоте.

Специалисты также предостерегли от частого употребления картошки фри. Отмечается, что в процессе жарки в составе масла происходят химические изменения, которые опасны для здоровья. Употребление блюд, которые жарили на масле повторного использования, повышает риск возникновения раковых заболеваний, пишет «Медикфорум».

Как ранее писал News.ru, австралийские учёные пришли к выводу, что употребление фастфуда приводит к преждевременному старению мозга.

 

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