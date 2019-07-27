https://static.news.ru/photo/af95227e-b03d-11e9-a754-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Эксперты рассказали, какие блюда не нужно употреблять в заведениях фастфуда.

По словам специалистов, опасным для здоровья является мороженое, поскольку машины, в которых готовится лакомство, сложно содержать в полной чистоте.

Специалисты также предостерегли от частого употребления картошки фри. Отмечается, что в процессе жарки в составе масла происходят химические изменения, которые опасны для здоровья. Употребление блюд, которые жарили на масле повторного использования, повышает риск возникновения раковых заболеваний, пишет « Медикфорум ».

Как ранее писал News.ru, австралийские учёные пришли к выводу, что употребление фастфуда приводит к преждевременному старению мозга.