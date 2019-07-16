https://static.news.ru/photo/6c72b71c-a828-11e9-b170-fa163e074e61_1024.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Сок и газированные напитки даже в небольших количествах могут привести к развитию онкологических заболеваний. Связь между употреблением 100 миллилитров сахаросодержащего напитка, включая чистый фруктовый сок, и повышением риска развития онкологического заболевания на 18%, а рака груди — на 22% выявили врачи из Франции.

При этом специалисты не смогли найти реальной закономерности между употреблением подслащённых напитков и риском развития рака. Результаты их исследования опубликованы на сайте British Medical Journal .

Французские врачи в ходе исследования использовали данные более 100 тысяч граждан своей страны. Специалисты изучали их рацион питания. Выясняли случаи заболеваемости раком у родственников, физическую активность и наличие вредных привычек. Кроме того, учитывались такие факторы как возраст, пол и образование.

Врачи отметили необходимость проведения полномасштабной научной работы, чтобы выяснить, какая ещё скрытая проблема со здоровьем может служить причиной развития онкологии после употребления соков.

Ранее News.ru сообщал, что сладкоежки рискуют заболеть злокачественными новообразованиями больше, чем люди, равнодушные к шоколаду и конфетам. Содержащиеся в этих продуктах быстрые углеводы провоцируют развитие раковых опухолей, об этом сообщил News.ru главный научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России Алексей Трякин.