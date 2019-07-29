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Стало известно, почему у россиянок появляется большой риск возникновения редкой и агрессивной формы рака после операции по увеличению груди.

Учёные выяснили: причиной рака стали текстурированные имплантаты ирландской компании Allergan с оболочкой Biocell. Пластический хирург Ирина Василенко отметила, в стране не ведётся официальной статистики заболеваемости, однако именно эти имплантаты используются очень активно.

Выяснилось, что в США с 2011 года 480 женщин заболели раком груди после установки имплантатов ирландской фирмы, пишет iz.ru .

Василенко отметила — после операции по увеличении груди следует обращать внимание на увеличение лимфатических узлов. Ноющие боли в области имплантата также должны стать поводом для экстренного обращения к медикам.

Как писал News.ru, порноактриса Катя Самбука после операции по увеличению груди до шестого размера заявила о готовности идти в политику.