https://static.news.ru/photo/68117474-97d9-11e9-8c79-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Курящие женщины в возрасте до 50 лет имеют в 13 раз более высокий риск развития сердечного приступа по сравнению с некурящими представительницами слабого пола. К такому выводу пришли учёные из Шеффилда.

Как передаёт CNN, специалисты проанализировали состояние здоровья более трёх тысяч пациентов, переживших инфаркт миокарда. Исследования показали, что наибольший риск сердечного приступа у курильщиков наблюдается в возрасте от 18 до 49 лет. При этом у мужчин он в полтора раза ниже, чем у женщин, пишет « Российская газета ».

Эксперты считают, что курение особенно опасно для женщин, так как оно влияет на выработку гормона эстрогена, который обладает защитными свойствами, благотворно влияющими на сердце.

Ранее учёные из Университета Канзаса в США выяснили, что курение вейпов может ухудшить работу лёгких, так как никотиновый пар мешает нормальному выводу мокроты. По мнению медиков, это может привести к развитию хронического бронхита.