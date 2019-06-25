Курящие женщины в возрасте до 50 лет имеют в 13 раз более высокий риск развития сердечного приступа по сравнению с некурящими представительницами слабого пола. К такому выводу пришли учёные из Шеффилда.
Как передаёт CNN, специалисты проанализировали состояние здоровья более трёх тысяч пациентов, переживших инфаркт миокарда. Исследования показали, что наибольший риск сердечного приступа у курильщиков наблюдается в возрасте от 18 до 49 лет. При этом у мужчин он в полтора раза ниже, чем у женщин, пишет «
Эксперты считают, что курение особенно опасно для женщин, так как оно влияет на выработку гормона эстрогена, который обладает защитными свойствами, благотворно влияющими на сердце.
Ранее учёные из Университета Канзаса в США выяснили, что курение вейпов может ухудшить работу лёгких, так как никотиновый пар мешает нормальному выводу мокроты. По мнению медиков, это может привести к развитию хронического бронхита.