https://static.news.ru/photo/885ba16c-90bf-11e9-ac0f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Мерцание экрана телевизора или компьютера в детской спальне в ночное время ведёт к ожирению. Об этом сообщила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова.

Повышенное освещение в ночное время ведёт к ожирению — искусственное, мелькающие экраны компьютеров, телевизоров и так далее. Ночник не считается, — приводит ТАСС слова врача.

По словам эксперта, врачи-педиатры обеспокоены ранним знакомством детей с различными гаджетами и компьютерами. Намазова-Баранова особенно критичным считает просмотр мультфильмов в возрасте до одного года. Она отметила, что это напрямую влияет на появление синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

По словам врача, исследования показали, что у детей, активно пользующихся гаджетами, уменьшаются параметры некоторых отделов мозга. Намазова-Баранова рекомендовала не показывать малышам до трёх лет телевизор, а детей до шести лет не допускать к компьютеру.

Согласно докладу Института исследований Интернета «Детский Рунет 2018», дети в России всё раньше начинают пользоваться Интернетом. Сообщалось, что смартфон с выходом в Интернет есть в наличии почти у половины малышей в возрасте 5–7 лет.