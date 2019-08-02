https://static.news.ru/photo/515640c6-b506-11e9-83e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Учёные раскрыли главную причину возникновения рака. По их словам, к онкологическому заболеванию приводит дисфункция гена TP53. Именно он отвечает за деление клетки при стрессе.

Результаты уникального исследования опубликованы на портале EurekAlert! . В ходе эксперимента учёные изучили более 10 тысяч образцов тканей с раковыми клетками и сравнили их с 80 тысячами различных мутаций. Они пришли к выводу, что у пациентов с низкой выживаемостью часто наблюдались мутации в гене TP53. Помимо этого, учёные выявили ещё четыре гена, которые влияют на развитие болезни. По словам авторов исследования, это открытие может стать ключом к разработке новых методов лечения онкологии.

Ранее News.ru писал, что около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями. Таковы данные опроса ВЦИОМа. Россияне считают, что к развитию онкологии чаще всего приводят плохая экология, курение, нездоровое питание, употребление алкоголя, а также наследственность.