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Специалисты из университета Тель-Авива назвали главную причину образования жировых отложений в области бёдер и ягодиц.

Проведённое исследование показало, что долгое нахождение в сидячем положении приводит к однообразному давлению на бёдра и ягодицы, поэтому жир на них скапливается на 50% активнее, чем у людей, ведущих подвижный образ жизни.

Дело в том, что в организме человека содержатся преадипоциты (клетки — предшественники жировых клеток), которые начинают активно делиться и быстрее трансформируются в жировые при сидячем образе жизни.

Все клетки тела способны чувствовать механические нагрузки, и жировые клетки — не исключение. Длительные периоды статической нагрузки ведут к повышенной выработке в организме жировых клеток, — цитирует портал «МедикФорум» вывод израильских учёных.

Для того чтобы избежать увеличения объёмов ягодиц и бёдер, необходимо чаще делать перерывы в работе и разминаться.

Ранее News.ru писал о том, что мужчинам, ведущим сидячий образ жизни, нужно потреблять в день в среднем 2000–2200 килокалорий. Игнорирующие спорт или иную физическую активность женщины должны ограничиться 1800 килокалориями.