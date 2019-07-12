https://static.news.ru/photo/d822276c-a464-11e9-af1b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Британские нейробиологи установили дозу алкоголя, которая способна лишить человека силы воли.

Специалисты из Университета Сассекса выяснили, что чем больше доза выпитого спиртного, тем меньше активность префронтальной коры головного мозга. В связи с этим увеличивается вероятность проявления агрессии, пишет портал МedicalXpress .

Специалисты провели исследование, в ходе которого просили выпить добровольцев количество алкоголя, равное их индексу массы тела. Целью эксперимента было достичь концентрации спирта в крови, допустимой для вождения автомобиля.

Учёные выяснили, что на поведение человека способен повлиять даже один бокал вина или бутылка пива.

Как писал News.ru, учёные Пенсильванского университета выяснили, что в человеческом организме за пристрастие к выпивке и развитие алкоголизма отвечают совершенно разные комбинации генов.